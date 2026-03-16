almanacco del 16 03 2026

Oggi, sabato 28 febbraio, la chiesa ricorda alcune figure e eventi religiosi. L'almanacco del giorno include queste commemorazioni, offrendo un quadro delle ricorrenze religiose in questa data. La giornata è segnata da appuntamenti e celebrazioni che coinvolgono diverse comunità e gruppi religiosi. Le notizie del giorno vengono aggiornate per informare chi desidera conoscere le ricorrenze del 28 febbraio.

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