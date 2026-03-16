All' Università il seminario su cibi sostenibili e politiche economiche

Giovedì 26 marzo alle 14 si terrà un seminario all'Università dedicato ai cibi sostenibili e alle politiche economiche. Verranno affrontati temi legati alle politiche pubbliche, finanziarie e tributarie che supportano le scelte alimentari sostenibili. L'evento si rivolge a studenti e professionisti interessati a conoscere le strategie adottate in ambito di politiche alimentari.

Il 26 marzo alle 14.30 in Sede centrale, nell’ambito del Progetto “Food for Future”, con studiose e studiosi italiani e internazionali Si parlerà di Politiche pubbliche, finanziarie e tributarie per la promozione di scelte alimentari sostenibili giovedì 26 marzo dalle 14.30 nella Sede centrale dell’Università di Parma (Aula della Bandiera), in un seminario organizzato nell’ambito del progetto “Food for Future” del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e internazionali dell’Ateneo. Il tema del seminario è molto ricco di sfaccettature ed è stato scarsamente scandagliato in Italia da studiose e studiosi di problemi tributari, pur essendo il comparto dell’alimentazione particolarmente significativo, sotto il profilo economico, nell’area geografica emiliana e più in generale nell’economia italiana. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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