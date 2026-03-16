Allerta meteo scuole chiuse martedì 17 marzo | stop alle lezioni in diversi comuni di Calabria e Sicilia ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Martedì 17 marzo, in diversi comuni di Calabria e Sicilia, le scuole resteranno chiuse a causa di un’allerta meteo arancione. Questa decisione coinvolge numerosi istituti di varie province, che hanno optato per la sospensione delle attività scolastiche per motivi di sicurezza. L’elenco dei comuni interessati è in aggiornamento e si attendono ulteriori comunicazioni ufficiali.