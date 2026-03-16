Allerta meteo scuole chiuse martedì 17 marzo | stop alle lezioni in diversi comuni di Calabria e Sicilia ELENCO IN AGGIORNAMENTO
Martedì 17 marzo, in diversi comuni di Calabria e Sicilia, le scuole resteranno chiuse a causa di un’allerta meteo arancione. Questa decisione coinvolge numerosi istituti di varie province, che hanno optato per la sospensione delle attività scolastiche per motivi di sicurezza. L’elenco dei comuni interessati è in aggiornamento e si attendono ulteriori comunicazioni ufficiali.
A causa dell'allerta meteo arancione in Calabria, martedì 17 marzo le scuole resteranno chiuse in numerosi comuni di diverse province L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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