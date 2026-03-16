Un'allerta meteo è stata emessa in tutta Italia a causa di un’ondata di maltempo che coinvolge principalmente il Sud. La forte pioggia e il vento intenso hanno causato il rinvio di una partita di calcio in seconda divisione, con un’ordinanza che ha imposto la sospensione dell’evento. La situazione meteo continua a essere critica in diverse zone del Paese.

L’ondata di maltempo che sta colpendo duramente il Sud Italia non accenna a placarsi e ha finito per travolgere anche il calendario del campionato cadetto. La notizia della giornata riguarda il rinvio ufficiale del match tra Catanzaro e Modena, una sfida molto attesa per la trentunesima giornata di Serie B che avrebbe dovuto disputarsi nella serata di martedì 17 marzo 2026. La decisione è maturata nelle ultime ore in seguito a un peggioramento drastico delle previsioni meteorologiche sulla Calabria, portando le autorità locali a intervenire con fermezza per garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza degli spettatori. Non si tratta di una... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Allerta meteo in Italia! Partita rinviata: l’ordinanza parla chiaro

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