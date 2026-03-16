Allerta Arancione | quando l’orgoglio del tutto aperto ignora il rischio dei pendolari Lettera

Le decisioni dei sindaci di mantenere le scuole aperte durante l'allerta arancione stanno suscitando preoccupazioni tra i pendolari che devono spostarsi quotidianamente. La scelta di mantenere le attività scolastiche attive, nonostante le condizioni meteo avverse, mette a rischio la sicurezza di studenti e genitori. La questione riguarda principalmente le linee di trasporto e la possibilità di attraversare le zone interessate.

Inviata da Teresa Adilardi - Le decisioni dei sindaci sulle scuole aperte causano enormi rischi per tutti i pendolari coinvolti L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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