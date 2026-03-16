L'allergia alle muffe è una condizione che può causare fastidi simili a quelli delle allergie agli acari, influenzando la vita di chi ne soffre. Per gestirla al meglio, è importante seguire alcune indicazioni pratiche e adottare accorgimenti nella propria casa. Un decalogo specifico fornisce strumenti utili per ridurre l’esposizione e limitare i sintomi.

L'allergia alle muffe è insidiosa quanto quella agli acari della polvere: l'alternaria è un fungo che prolifera principalmente negli ambienti umidi e può trovarsi sia all'aperto, sotto forma di spore, che in luoghi chiusi, come cantine o bagni. La stagione con l'incidenza maggiore di muffa è l'estate, con un picco massimo tra la fine del periodo estivo e l'inizio dell'autunno. Ci sono alcuni luoghi o oggetti in cui l'alternaria prolifica: cataste di legna, compost, mucchi di foglie secche, campi di mais e in generale di graminacee, vegetazione in decomposizione. Passeggiare nei boschi è possibile, ma... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allergia alle muffe, il decalogo per tenerla a bada

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