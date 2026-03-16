Allergia alle muffe il decalogo per tenerla a bada
L'allergia alle muffe è una condizione che può causare fastidi simili a quelli delle allergie agli acari, influenzando la vita di chi ne soffre. Per gestirla al meglio, è importante seguire alcune indicazioni pratiche e adottare accorgimenti nella propria casa. Un decalogo specifico fornisce strumenti utili per ridurre l’esposizione e limitare i sintomi.
L'allergia alle muffe è insidiosa quanto quella agli acari della polvere: l'alternaria è un fungo che prolifera principalmente negli ambienti umidi e può trovarsi sia all'aperto, sotto forma di spore, che in luoghi chiusi, come cantine o bagni. La stagione con l'incidenza maggiore di muffa è l'estate, con un picco massimo tra la fine del periodo estivo e l'inizio dell'autunno. Ci sono alcuni luoghi o oggetti in cui l'alternaria prolifica: cataste di legna, compost, mucchi di foglie secche, campi di mais e in generale di graminacee, vegetazione in decomposizione. Passeggiare nei boschi è possibile, ma... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Articoli correlati
Quell'allergia alle scuseA volte, spiace dirlo, sorprende l’assenza di pudore nei comportamenti e, soprattutto, l’allergia alle scuse di personaggi che hanno un ruolo...
Trentasette colpi non bastano a tenerla in carcere: borseggiatrice di nuovo liberaRasema Derdzic ha una sfilza di reati alle spalle, eppure dopo la convalida dell'arresto è tornata in libertà grazie ai figli Si torna a parlare di...
Una raccolta di contenuti su Allergia alle muffe il decalogo per...
Allergie d’autunno, dalla Parietaria all’insidia delle muffeRoma, 4 ottobre 2024 – Anche la muffa in casa è tra i fattori che scatenano le allergie d’autunno. Ma quali sono le piante che da ottobre ci mettono alla prova? Lo abbiamo chiesto a Renato Ariano, ... quotidiano.net
Le strategie per affrontare le allergie autunnaliLe allergie autunnali tormentano sempre di più. È tutta colpa del cambiamento climatico: l'aumento delle temperature rende infatti più lunga la durata della stagione pollinica, che inizia circa tre ... tgcom24.mediaset.it