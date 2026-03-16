Il tecnico del Milan ha dichiarato che la priorità attuale è la Champions League, sottolineando l'importanza di concentrarsi su questa competizione. Ha aggiunto che, nonostante i risultati positivi, è fondamentale mantenere l’attenzione alta e non perdere di vista l’obiettivo principale. Nel frattempo, il giocatore ha espresso disappunto per alcuni passaggi sbagliati in campo, manifestando chiaramente il suo stato d’animo.

Il Milan si ritrova a marzo - mese che Allegri ha battezzato come decisivo fin da agosto - costretto a rifarsi le solite domande: che cosa serve vincere un derby, spremere speranze ed entusiasmo, guadagnarsi una chance di riaprire il campionato se poi si fanno cento passi indietro la partita successiva? E' un po' come appuntarsi al petto la medaglia di squadra più vincente contro le big del torneo e poi perdere clamorosamente con Cremonese e Parma. Tutto tristemente e ampiamente già visto. Volendo sintetizzare: è un Milan che continua a restare un'incompiuta, se si dà la precedenza ai ragionamenti in chiave scudetto. Se invece si osserva la situazione in chiave Champions, la sconfitta non è un disastro epocale: dietro si sono avvicinate, ma è una situazione che resta gestibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri: "Scudetto? Pensiamo alla Champions. Leao arrabbiato per i passaggi sbagliati

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