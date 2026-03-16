Allegri post Lazio | Non ci hanno fatto respirare Capisco i tifosi ma serve realismo

Dopo la sconfitta contro la Lazio, l'allenatore ha parlato ai microfoni di Sky Sport, analizzando la prestazione della sua squadra. Ha evidenziato che i giocatori non sono riusciti a respirare durante la partita e ha espresso comprensione per i tifosi, sottolineando però la necessità di mantenere un atteggiamento più realistico. La sua analisi si è concentrata sugli errori commessi e sull’atteggiamento in campo.

Allegri. Dopo la sconfitta contro la Lazio, Massimiliano Allegri ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sugli errori commessi e sull’atteggiamento mostrato nel corso della gara. Il tecnico rossonero non ha nascosto la delusione per il risultato: “ Abbiamo sbagliato, abbiamo preso più contropiedi in 45 minuti che in tutto il campionato “. Parole che fotografano bene le difficoltà incontrate dalla sua squadra soprattutto nella prima parte dell’incontro. Allegri ha poi spiegato come la gara sia stata preparata molto bene dagli avversari e come il Milan abbia pagato alcune imprecisioni tecniche. “ La Lazio ha preparato la partita nel migliore dei modi, per 45 minuti non ci ha fatto respirare “, ha dichiarato l’allenatore. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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