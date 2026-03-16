Allegri cerca l’abbraccio Leao lo evita | cosa c’è dietro la reazione del portoghese al momento del cambio

Dopo la partita all’Olimpico, Allegri ha cercato un abbraccio con Rafa Leao, che ha invece evitato il gesto. La scena ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli osservatori, portando a discussioni sulla dinamica tra l’allenatore e il giocatore. La reazione di Leao al momento del cambio ha suscitato curiosità e ha fatto discutere sui rapporti tra i due nel corso della gara.

La reazione d i Rafa Leao, al momento di lasciare il campo, agita il post partita del Milan all’Olimpico. I rossoneri perdono di misura contro la Lazio, scivolando a meno otto punti dall’Inter, dopo una prova deludente. Nell’analisi di una sconfitta inattesa, che vede aumentare il distacco dalla vetta, esplode anche il caso del numero dieci rossonero. Una serata no quella dell'attaccante portoghese, incapace di accendersi e di trovare spazi dove liberare la sua progressione ma a volerla a dire tutta anche poco assistito da una manovra lenta e farraginosa. Al 67’ e sotto di un gol, Allegri sceglie di rivoluzionare l’attacco con i cambi, manda in campo Fullkrug e Nkunku per Leao e Fofana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Allegri cerca l’abbraccio, Leao lo evita: cosa c’è dietro la reazione del portoghese al momento del cambio Articoli correlati Milan, scoppia il caso Leao: Allegri cerca l’abbraccio e lui lo evita. Ma la furia del portoghese è contro PulisicLa Lazio ferma il Milan ospite all’Olimpico, 1-0 il risultato finale: la squadra di Allegri fallisce l’avvicinamento all’Inter capolista, che era... Rabbia Leao per il cambio: Allegri cerca l'abbraccio, Rafa lo evita. Tare perplesso in tribunaUn calciatore che accetta volentieri una sostituzione si vede raramente, ma c'è modo e modo di lasciare il campo. Tutti gli aggiornamenti su Allegri cerca Temi più discussi: Rabbia Leao per il cambio: Allegri cerca l'abbraccio, Rafa lo evita. Tare perplesso in tribuna; Allegri lo sostituisce, Leao 'rifiuta' l'abbraccio: cos'è successo in Lazio-Milan; Leao furioso, rifiuta l'abbraccio con Allegri: Era un po' nervoso...Scudetto? Serve realismo; Leao non accetta il cambio, Allegri lo abbraccia ma lui si divincola e va in panchina: Lasciami su. Allegri lo sostituisce, Leao 'rifiuta' l'abbraccio: cos'è successo in Lazio-MilanLa Lazio batte il Milan 1-0 oggi, domenica 15 marzo, e spegne forse definitivamente i sogni scudetto della squadra di Massimiliano Allegri. A decidere, la rete nel primo tempo di Isaksen. Il tecnico r ... adnkronos.com Leao furioso, rifiuta l'abbraccio con Allegri: Era un po' nervoso...Scudetto? Serve realismoIl tecnico rossonero ha parlato al termine del match perso di misura all'Olimpico con la Lazio: Il campionato è ancora lungo ... tuttosport.com Allegri lo toglie, esplode la rabbia di Leao: Max cerca l'abbraccio, Rafa lo evita x.com Pulisic cerca la svolta Momento complicato per Christian #Pulisic ma la fiducia di Massimiliano #Allegri e del #Milan non manca: la condizione fisica cresce e l’americano è pronto a tornare decisivo L’obiettivo è uno solo: ritrovare gol e assist già nell - facebook.com facebook