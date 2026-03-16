Il presidente degli Stati Uniti ha chiesto agli alleati di intervenire per affrontare la situazione nello Stretto di Hormuz, un punto strategico per il traffico mondiale di petrolio. L'appello arriva in un momento di tensione nella regione, con l’obiettivo di ottenere supporto internazionale per gestire lo stallo attuale. Nessuna decisione concreta è ancora stata annunciata pubblicamente.

Il presidente Usa, Donald Trump, ha rinnovato l'appello agli altri Paesi ad aiutare gli Stati Uniti a risolvere lo stallo nello Stretto di Hormuz, crocevia chiave per il traffico mondiale di petrolio. "Incoraggiamo fortemente le altre nazioni le cui economie dipendono da questo passaggio molto più della nostra. Noi otteniamo meno dell'1% del nostro petrolio da questo passaggio. Alcuni Paesi, invece, ne ricevono molto di più", ha detto Trump, "il Giappone ne riceve il 95%, la Cina il 90%, molti Paesi europei ne ricevono parecchio. La Corea del Sud ne riceve il 35%. Quindi vogliamo che vengano ad aiutarci con lo Stretto: noi lo abbiamo messo in ottime condizioni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Alleati ci aiutino su Hormuz". Medio Oriente, l'appello di Trump

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