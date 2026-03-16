Allarme bomba alla banca Credem in piazza delle Cinque Lune | evacuata la sede nel centro di Roma

Un allarme bomba ha coinvolto la banca Credem in piazza delle Cinque Lune, nel centro di Roma, a pochi passi da piazza Navona. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e vigili del fuoco, che hanno evacuato l'edificio e isolato l’area circostante. La situazione ha provocato l’interruzione delle attività nella sede bancaria e l’intervento delle forze dell’ordine.

Scatta l’allarme nella banca a due passi da piazza Navona. Polizia, carabinieri e vigili del fuoco sul posto, edificio evacuato e area isolata. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Roma, evacuata sede in via della Scrofa per allarme bombaAllarme bomba in via della Scrofa, a Roma, dove ci sono la sede di Fratelli d'Italia e la redazione del Secolo d'Italia. Roma, evacuata sede in via della Scrofa per allarme bomba poi rientratoAllarme bomba in via della Scrofa, a Roma, dove ci sono la sede di Fratelli d'Italia e la redazione del Secolo d'Italia.