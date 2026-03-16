Jill Cooper, personal trainer e divulgatrice di benessere, ha detto di aver raggiunto quasi 60 anni e di notare come le persone prestino più attenzione al suo aspetto. Ha spiegato di non temere l’invecchiamento, ma di impegnarsi a rallentare il deterioramento. Ha anche confessato di non amare le diete, definendo questo un aspetto fondamentale nella sua filosofia di vita.

L’obiettivo di Jill Cooper, divulgatrice di benessere e personal trainer, è quello “di invecchiare serenamente nel pieno delle mie facoltà fisiche e mentali”. L’americana che da 37 anni vive nel nostro Paese ha raccontato la sua filosofia a Cook, del Corriere della Sera. Nata nel 1968, lavora – spiega – “sull’anti-invecchiamento da quando avevo 27 anni: sono trent’anni che pratico quello che dico. E alla soglia dei 60 la gente fa sempre più caso al mio aspetto. Non è che non invecchio: è che cerco di arrugginire più lentamente. Ci si riesce a patti di fare qualcosa per se stessi tutti i giorni. Una dieta rigida e un’ora di attività senza regola o quando capita portano poco lontano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Alla soglia dei 60 la gente fa sempre più caso al mio aspetto. Non è che non invecchio: cerco di arrugginirmi più lentamente. Le diete? Non le amo. Ecco qual è il pilastro che regge tutto”: così Jill Cooper

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