Lunedì 16 marzo 2026, a Pesaro, il concorrente Francesco ha vinto il suo primo premio alla Ruota della fortuna. La sua avventura nel quiz televisivo è durata solo 24 ore, terminando nel pomeriggio con la fine del game show. Nessun altro dettaglio riguardo alla somma vinta o alle fasi della trasmissione è stato comunicato.

Pesaro, lunedì 16 marzo 2026 - È durata appena 24 ore l’avventura da campione di Francesco, il concorrente di Pesaro, alla Ruota della fortuna. Dopo la vittoria della sera precedente, la puntata successiva ha avuto quasi il sapore di una replica, ma questa volta con un finale diverso. Il giovane pesarese — dottorando in politica fiscale a Roma, con il sogno di lavorare nelle istituzioni, magari anche all’estero — si è ritrovato ancora una volta a fare i conti con la sfortuna della bancarotta e con l’emozione di trovarsi davanti alle telecamere. La partita si è giocata tutta sul filo dell’equilibrio. Francesco ha provato a restare agganciato al gioco e nel finale ha anche piazzato un exploit nell’ultimo round, mettendo da parte un montepremi consistente che sembrava poter ribaltare la situazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alla Ruota della fortuna dura solo 24 ore il regno del pesarese Francesco

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