Alla guida con la patente di un’altra persona | 28enne bulgaro deferito all’Autorità Giudiziaria

Una giovane di 28 anni di nazionalità bulgara è stata deferita all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia di Benevento dopo essere stata trovata alla guida con la patente di un’altra persona. Durante un controllo, gli agenti hanno accertato che l’uomo stava conducendo un veicolo senza avere i requisiti necessari, utilizzando documenti falsi. L’indagato è stato quindi segnalato alle autorità competenti per sostituzione di persona.

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia di Stato di Benevento ha deferito un uomo per sostituzione di persona. Una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico in transito in via Napoli, procedeva al controllo di un’autovettura con due persone a bordo, entrambe sprovviste di documenti di identità validi. In particolare, il conducente mostrava agli operatori di polizia la foto di quella che dichiarava essere la sua patente di guida, salvata sul proprio dispositivo mobile. La scarsa corrispondenza tra la foto del documento mostrato e la fisionomia del soggetto e l’atteggiamento dello stesso inducevano gli agenti ad approfondire gli accertamenti accompagnando in Questura i due controllati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Alla guida con la patente di un’altra persona: 28enne bulgaro deferito all’Autorità Giudiziaria Articoli correlati Alla guida con la patente “taroccata“CORCIANO - Circolava per le strade del territorio con un documento di guida contraffatto, ma è stato smascherato dalla professionalità e dalle... Leggi anche: Giovane sorpreso alla guida con la cocaina, patente ritirata Approfondimenti e contenuti su Autorità Giudiziaria Temi più discussi: Alla guida senza aver mai conseguito la patente e con la droga in auto: la Polizia di Stato denuncia due cittadini rumeni; Sorpresi più volte alla guida con patente ritirata, in 13 senza assicurazione: i controlli; Droga, alcol e patente falsa: quattro denunce durante i controlli sulle strade del Fermano; Patente già ritirata, 13 auto senza assicurazione, 118 senza revisione. Farmaci. Maxi controlli dei Nas sull’e-commerce: 8 persone deferite all’Autorità Giudiziaria e sanzioni per migliaia di euroIndividuati centri di distribuzione non autorizzati al deposito di farmaci, muniti di mezzi di trasporto non idonei alla consegna. E poi inosservanza delle linee guida per la distribuzione dei farmaci ... quotidianosanita.it Le nuove Linee guida ANAC sul whistleblowing: profili organizzativi e implicazioni applicative1. Il contesto normativo e la funzione delle nuove Linee guida ANAC Con la Delibera n. 478 del 26 novembre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato le nuove Linee guida in materia ... diritto.it VALMONTONE - I Carabinieri della Stazione di Valmontone hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un operaio di 46 anni, residente a Cave, ritenuto responsabile del reato di abbandono di animali. #valmontone - facebook.com facebook Per accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona a FIRENZE RIFREDI, i treni regionali subiranno ritardi, modifiche e cancellazioni #treni x.com