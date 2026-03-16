Un attore noto per aver interpretato il protagonista di una serie di successo ha condiviso sui social media il suo entusiasmo per il videogioco Metal Gear Solid, di cui è grande fan. In un messaggio, ha dichiarato di essere disponibile a interpretare un ruolo in un eventuale film ispirato alla saga. La sua affermazione ha suscitato l'interesse dei fan, che aspettano eventuali sviluppi.

L'attore, protagonista dell'apprezzata serie Reacher, è un grande fan del videogame di Kojima e ha confermato che sarebbe felice di essere la star di un film. Alan Ritchson, con un post sui social, ha alimentato le speranze dei fan che venga realizzato un film tratto da Metal Geer Solid. La star della serie Reacher, ha infatti condiviso un post che fa riferimento ai popolari videogame, scatenando l'entusiasmo dei suoi follower. Il post che ha entusiasmato i fan di Metal Gear Solid L'immagine pubblicata su Instagram mostra Alan Ritchson in una foto del suo personaggio in War Machine, ma in versione Solid Snake, il protagonista dei videogiochi. L'attore ha quindi scritto nella didascalia: "Il Sogno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Alan Ritchson alimenta le speranze dei fan di Metal Gear Solid con un post sui social

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