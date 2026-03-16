Al via il progetto ‘Illumina’ Abodi | Sport indispensabile difesa immunitaria sociale

È stato avviato il progetto ‘Illumina’, promosso con l’obiettivo di rendere lo sport accessibile a tutti, trasformando ogni spazio pubblico in un luogo di aggregazione e attività fisica. Il progetto mira a coinvolgere diverse aree del paese, con un’attenzione particolare alle comunità locali. Il ministro ha evidenziato l’importanza dello sport come elemento di tutela sociale e benessere collettivo.

(Adnkronos) – Un’Italia nella quale lo sport non è più un privilegio, ma un diritto. Dove ogni piazza, ogni quartiere, ogni città diventa un palcoscenico di energia, inclusione e futuro. Questo è 'Sport Illumina' il progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi con un finanziamento di 31,8 milioni di euro. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati "Sport illumina" a Monserrato: al via il progetto che riporta sport e spazi sociali nel quartiereÈ ormai imminente l’avvio del progetto “Sport illumina” nella frazione di Monserrato. Genova, Marassi: un nuovo playground ‘Sport illumina’ dai fondi ministeriali per giovani e sport.Marassi si prepara a un nuovo spazio sportivo: approvato il progetto per il playground ‘Sport illumina’ ai Giardini Lamboglia Un intervento... Tutti gli aggiornamenti su Al via il progetto 'Illumina' Abodi... Temi più discussi: Foro Italico, restyling da 160 milioni di euro. E il centrale del tennis diventa un palazzetto; Partiti i lavori per la nuova illuminazione di Ponte Flaminio; Salviamo viale Don Morosini; Jesi, viale della Vittoria: pronta la gara. Progetto per tutto l'asse, opzione l'esecutivo del primo stralcio. Illumina, la nuova visione dello sport per l'Italia parte da Cologno MonzeseIl progetto, fatto di 85 spazi in altrettante città, gode di un finanziamento di 31,8 milioni. Il ministro per lo Sport, Abodi: L'obiettivo è la riqualificazione urbana e sociale dei luoghi dove pote ... gazzetta.it Nasce progetto Sport Illumina, Abodi 'riqualificare luoghi per attività motoria gratuita'Un'Italia nella quale lo sport è un diritto e nella quale ogni piazza, ogni quartiere, ogni città diventa un palcoscenico di energia, inclusione e futuro. Nasce così Sport Illumina , progetto promo ... sport.quotidiano.net L'eleganza sarda che illumina la TV: Martina Miliddi. Una bellezza magnetica unita a un talento indiscutibile. Impossibile non restare a guardarla! E voi, cosa pensate della Ballerina #MartinaMiliddi #Dancer #Icon - facebook.com facebook Arriva Esme e Adil si illumina, sistema la sua sedia, naturalmente al suo fianco, vicini vicini #DenizBaysal #EsDil #TasacakBuDeniz x.com