Al Vanity Fair Oscar Party 2026, tre delle figlie di Meryl Streep sono presenti insieme. Grace Gummer, Mamie Gummer e Louisa Jacobson partecipano alla serata, condividendo l’evento con altri ospiti. Le tre donne sono state viste mentre si muovevano tra i presenti, mostrando il loro legame familiare durante l’appuntamento esclusivo. La loro presenza ha attirato l’attenzione di fotografi e spettatori presenti alla festa.

Grace Gummer, 39 anni, ha incantato il party di Vanity Fair. Grace non è certo un'estranea all'atmosfera glamour e downtown di New York: è infatti sposata con il celebre DJ Mark Ronson, autore del bestseller di memorie Night People: How To Be A DJ in '90s New York City. La coppia ha due figli e rappresenta perfettamente quel mix di musica e cinema che anima le notti della Grande Mela. L'evento è stato anche l'occasione per una reunion del cast di Love Story. Oltre a Grace, erano presenti: Paul Anthony Kelly, che nella serie presta il volto a John F. Kennedy Jr. e Sarah Pidgeon, l'interprete dell'iconica Carolyn Bessette Kennedy. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Al Vanity Fair Oscar Party 2026 arriva la «dinastia» di Meryl Streep: la reunion delle tre figlie

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