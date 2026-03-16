Al Forlimpopoli Folk Club L' Arpa Celtica creativa di Adriano Sangineto

Al Forlimpopoli Folk Club si tiene un concerto dedicato alla musica celtica in occasione di Saint Patrick’s Day. L’evento vede la partecipazione di Adriano Sangineto, arpista noto a livello nazionale e internazionale, che si esibisce con la sua arpa. La serata si inserisce nella settimana dedicata al patrono d’Irlanda e rappresenta un momento di musica dal vivo e tradizione.

In occasione della settimana dedicata a Saint Patrick’s Day, patrono d’Irlanda, il Forlimpopoli Folk Club torna a proporre un appuntamento musicale dedicato alla tradizione celtica ospitando uno dei più apprezzati arpisti italiani a livello nazionale e internazionale: Adriano Sangineto. Il concerto, intitolato “Arpa Creativa”, si terrà domenica 22 marzo alle 17 a Circolo Polare Artico, con ingresso a offerta libera. L’evento era inizialmente previsto alla Sala Aramini della scuola di via Ghinozzi, ma è stato spostato di sede poiché l’edificio ospiterà i seggi elettorali in occasione del referendum. Protagonista della serata sarà Sangineto, arpista lombardo appartenente a una storica famiglia di musicisti, liutai e ricercatori. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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