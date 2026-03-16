Da venerdì 20 a domenica 22 marzo, l’Ail Salerno torna a svolgere l’iniziativa delle Uova di Pasqua in cento piazze della città, giunta alla 33ª edizione e sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Contestualmente, l’associazione annuncia il lancio di un nuovo corso di formazione dedicato ai volontari, rivolto a chi desidera contribuire alle attività di supporto.

Tempo di lettura: 3 minuti Da venerdì 20 a domenica 22 marzo tornano in cento piazze salernitane le Uova di Pasqua AIL; iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, giunta alla 33° edizione. Un appuntamento con la solidarietà promosso dall’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma Multiplo, e in particolare dall’AIL Salerno – Marco Tulimieri. Saranno più di 100 i gazebo e i punti solidali presenti tra Salerno e provincia (l’elenco completo è disponibile su ailsalerno.it). E anche quest’anno, oltre alle tradizionali uova di cioccolato, si potranno acquistare, con un piccolo contributo, anche altri doni solidali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ail Salerno torna in piazza con le uova di Pasqua e lancia un nuovo corso di formazione per volontari

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