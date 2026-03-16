Durante gli Oscar 2026, Sean Penn ha conquistato il suo terzo premio, ma non era presente alla cerimonia. La sua assenza ha sorpreso il pubblico, anche considerando la vittoria ottenuta. La scena si è concentrata sui premiati e sulle esibizioni, senza coinvolgere direttamente l’attore nel momento della premiazione. La sua vittoria è avvenuta senza che fosse in sala o sul palco.

Sean Penn non ha partecipato agli Academy Awards, dove ha vinto il suo terzo Oscar. Ha stupito il pubblico nel ruolo del colonnello Steven J. Lockjaw in Una battaglia dopo l'altra ma possiede già due Oscar come miglior attore protagonista per Mystic River e Milk. La categoria che lo ha visto in gara quest'anno, era piena di grandi rivali e ottime interpretazioni: Benicio del Toro sempre per Una battaglia dopo l'altra, Jacob Elordi per Frankenstein, Stellan Skarsgård per Sentimental Value e Delroy Lindo per I peccatori. Kieran Culkin, che ha vinto nella stessa categoria l'anno scorso, quando ha annunciato Sean Penn come vincitore alla 98ª edizione degli Academy Awards, ha detto chiaramente che il collega non poteva o non voleva essere lì. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Agli Oscar 2026, Sean Penn ha vinto la sua terza statuetta, ma non c'era

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