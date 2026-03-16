Alla cerimonia degli Oscar 2026 si registra un pareggio tra due film che hanno conquistato il premio più ambito. Durante la 98ª edizione degli Academy Awards, sono stati assegnati due riconoscimenti per la stessa categoria. La serata ha visto così un risultato inatteso, con i due film che condividono il premio senza precedenti.

La 98ª edizione degli Academy Awards ha regalato un momento che entrerà di diritto negli annali della storia del cinema. Nella categoria Miglior Cortometraggio Live Action, il Dolby Theatre è rimasto senza fiato quando è stato annunciato non uno, ma ben due vincitori. Il fenomeno del “ pari merito “, estremamente raro nella storia dell’Academy, ha visto trionfare due opere profondamente diverse ma ugualmente potenti, confermando che quest’anno la competizione era talmente alta da rendere impossibile una scelta univoca. Il primo dei due vincitori a salire sul palco è stato “ The Singers”, prodotto da Netflix. Firmato da Sam A. Davis e Jack Piatt, il corto ha saputo incantare la critica grazie a una direzione artistica impeccabile e a un comparto sonoro che è diventato il vero cuore pulsante della narrazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Agli Oscar 2026 scatta il pari merito: ecco i due film che hanno vinto la statuetta

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