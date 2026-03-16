Agguato a Viale Italia | due giovani a giudizio per tentato omicidio

Due giovani sono stati chiamati a comparire davanti al giudice in relazione a un’aggressione avvenuta il 19 agosto nel centro di Avellino. Tre ragazzi a bordo di una Volkswagen Polo sono stati coinvolti in un episodio violento a Viale Italia, che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati per tentato omicidio. La vicenda riguarda un’aggressione avvenuta nel cuore della città.

Decisive le telecamere e le testimonianze. Processo il 2 aprile con rito abbreviato Il 19 agosto scorso, nel centro di Avellino, tre ragazzi a bordo di una Volkswagen Polo furono fatti oggetto di un attacco. Qualcuno aveva sparato. I tre sopravvissero. I loro nomi: Vittorio Casanova, ventidue anni, di Avellino, e Angelo Marrone, diciannove anni, di Altavilla Irpina. Entrambi vennero fermati e il Gip del Tribunale di Avellino, Giulio Argenio, dispose per ciascuno la custodia cautelare in carcere con l'accusa di tentato omicidio. L'aggravante della premeditazione non fu riconosciuta. A indirizzare le indagini furono le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza installate nella zona e le testimonianze raccolte nelle ore successive all'attacco. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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