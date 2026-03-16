AEW | MJF vince un brutale Texas Death Match Adam Page rinuncia per sempre al titolo mondiale

Nella serata di Revolution, il campione mondiale AEW MJF ha affrontato Adam Page in un Texas Death Match molto combattuto. Alla fine dell'incontro, MJF è risultato vincitore, mentre Adam Page ha deciso di rinunciare definitivamente al titolo mondiale. La sfida tra i due ha coinvolto il pubblico con il suo stile particolarmente intenso e brutale.

Il main event di Revolution questa notte ha visto affrontarsi in un Texas Death Match il campione mondiale AEW MJF e Adam Page. Una storia infinita tra i due che si è arricchita di un ultimo clamoroso capitolo con la posta in palio altissima poichè, pur di ottenere un match con la sua stipulazione preferita, il cowboy ha messo in gioco tutto, con il rischio di dover rinunciare per sempre al titolo mondiale in caso di sconfitta. Dopo settimane di parole di fuoco e una conferenza stampa infuocata a precedere l’evento, i due sono finalmente arrivati alla resa dei conti e non hanno deluso le aspettative, tirando fuori un match che ricorderemo a lungo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: MJF vince un brutale Texas Death Match, Adam Page rinuncia per sempre al titolo mondiale Articoli correlati Leggi anche: AEW: Adam Page come Cody Rhodes, in caso di sconfitta a Revolution mai più match per il titolo mondiale AEW: Swerve Strickland e Adam Page mettono a tacere MJF prima di Worlds EndUltimo appuntamento per Dynamite prima di Worlds End, ultimo PPV dell’anno in casa AEW. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Texas Death Match MJF vs Hangman Adam Page Set for Texas Death Match After Rigged Coin Reveal on AEW DynamiteMJF thought he had flipped the odds in his favor on AEW Dynamite, but by the end of the segment, the gamble backfired — and Hangman Adam Page got exactly the fight he wanted. On the February 25 ... sports.yahoo.com Hangman Page Issues Texas Death Match Challenge to MJF With Major Stakes on AEW DynamiteAEW Dynamite on February 18 took a dramatic turn when Hangman Adam Page confronted AEW World Champion MJF and laid out a challenge that could permanently alter his own future. Earlier in the night, ... sports.yahoo.com