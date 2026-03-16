Aeroitalia investe su Salerno | nuovi collegamenti internazionali per l’estate 2026

Aeroitalia ha annunciato l’intenzione di ampliare i collegamenti internazionali da Salerno per l’estate 2026. La conferenza stampa congiunta tra Aeroitalia e GESAC si è tenuta presso la Camera di Commercio della città, dove sono stati comunicati i dettagli sui nuovi voli e le rotte previste per la prossima stagione.

Tempo di lettura: 5 minuti Si è svolta presso la Camera di Commercio di Salerno la conferenza stampa congiunta di Aeroitalia e GESAC. L’evento ha segnato un passo decisivo per il consolidamento della presenza di Aeroitalia all’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, porta d’accesso privilegiata per il Cilento e l’intera Campania. Durante l’incontro sono state annunciate quattro nuove rotte internazionali leisure, che saranno operative nei mesi di luglio e agosto 2026: due verso le isole Baleari in Spagna e due verso le isole greche, ampliando significativamente l’offerta estiva dello scalo salernitano. Le rotte attive dal 22 maggio Aeroitalia conferma il posizionamento di un aeromobile basato a Salerno e l’attivazione di 19 frequenze settimanali verso importanti destinazioni nazionali: Genova, Milano Malpensa, Torino e Trieste. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Aeroitalia investe sull'Aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi e del Cilento: nuovi voli e aeromobile basato presso lo scalo, si terrà lunedì 16 marzo la conferenza stampa presso la Camera di Commercio. - facebook.com facebook