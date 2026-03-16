Aeroitalia investe su Salerno | da quest’estate nuovi collegamenti con Grecia e Baleari

Aeroitalia annuncia nuovi collegamenti da Salerno verso destinazioni in Grecia e alle Baleari, con partenza prevista per questa estate. La conferenza stampa si è tenuta presso la Camera di commercio di Salerno, coinvolgendo rappresentanti di Aeroitalia e altri enti. La compagnia ha confermato l’intenzione di ampliare le rotte e di aumentare le frequenze dei voli in questa stagione.

Si è svolta presso la Camera di commercio di Salerno la conferenza stampa congiunta di Aeroitalia e Gesac, segnando un passo decisivo per il consolidamento della presenza della compagnia aerea all’ Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, porta d’accesso privilegiata per il Cilento e l’intera Campania. Durante l’incontro sono state annunciate quattro nuove rotte internazionali leisure operative nei mesi di luglio e agosto 2026: due verso le isole Baleari in Spagna e due verso le isole greche, ampliando significativamente l’offerta estiva dello scalo salernitano. Rotte nazionali e frequenze. Aeroitalia conferma il posizionamento di... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Aeroitalia investe su Salerno: nuovi collegamenti internazionali per l’estate 2026Tempo di lettura: 5 minutiSi è svolta presso la Camera di Commercio di Salerno la conferenza stampa congiunta di Aeroitalia e GESAC.

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Aeroitalia investe sull'Aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi e del Cilento: nuovi voli e aeromobile basato presso lo scalo, si terrà lunedì 16 marzo la conferenza stampa presso la Camera di Commercio. - facebook.com facebook