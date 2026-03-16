Enrica Bonaccorti, nota conduttrice e giornalista, è scomparsa. La sua amicizia con Pupo, cantante e artista, era nota e condivisa con molte persone. Entrambi avevano un commercialista in comune, Oliviero Franceschi, e questa connessione rafforzava il loro rapporto. La notizia della sua scomparsa ha suscitato molta attenzione tra chi la conosceva e apprezzava il suo lavoro.

di Pupo Enrica Bonaccorti e io ci conoscevamo bene, avevamo lo stesso commercialista, Oliviero Franceschi. Oliviero organizzava nel mese di maggio “La Favata”, un pranzo a base di baccelli, in cui invitava alcuni suoi clienti “particolari” e, fra questi, c’eravamo anche Enrica e io. Enrica era una donna con la quale potevi veramente parlare di tutto. Ogni tanto discorrevamo perfino di prosopagnosia, la malattia che ti impedisce di riconoscere i volti delle persone (anche dei parenti stretti se visti in contesti non abituali) e della quale entrambi soffrivamo. Ti auguro di riposare in pace amica cara e sono sicuro che, quando ci incontreremo di nuovo, la prosopagnosia sarà guarita e noi due sicuramente ci riconosceremo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Addio cara Enrica, amica mia

Articoli correlati

Mara Venier saluta Enrica Bonaccorti: «Enrica mia, sarai sempre con me». Un’amicizia lunga una vita tra tv, successi e riconciliazioniLa notizia della morte di Enrica Bonaccorti ha attraversato la televisione italiana come un’onda silenziosa ma potente, riportando alla memoria...

Le reazioni alla morte di Enrica Bonaccorti | Antonella Elia: «La mia "dolce Enrica" è volata in cielo». Simona Ventura: «Il tuo coraggio resterà un esempio». Yvonne Sciò: «Anima pulita»«Cara Enrica giusto un mese fa eri da noi con la reunion di "Non è la Rai" e con Giancarlo, tuo figlio televisivo.

Eddie Brock - Non è mica te (Testo/Lyrics)

Una selezione di notizie su Addio cara

Temi più discussi: Enrica Bonaccorti, da Mara Venier a Simona Ventura: l’addio sui social di amici e colleghi; L'addio a Enrica Bonaccorti: le note de 'La Lontananza' e 'Il cielo'. L'omelia con le parole di Renato Zero; Addio a Enrica Bonaccorti, il mondo della tv la ricorda così: da Venier a Vespa; Addio a Enrica Bonaccorti: l’amore per la Toscana, la casa all’Argentario.

Addio cara Enrica, amica miadi Pupo Enrica Bonaccorti e io ci conoscevamo bene, avevamo lo stesso commercialista, Oliviero Franceschi. Oliviero organizzava nel mese di ... quotidiano.net

Addio a Enrica Bonaccorti, il saluto dei colleghi sui socialCiao Enrica. I colleghi e gli amici di Enrica Bonaccorti la salutano a poche ore dall'arrivo della notizia della sua scomparsa. dire.it

“‘Addio mia cara Enrica’: le parole commoventi del noto avvocato salernitano Gian Ettore Gassani” Poche ore dopo la scomparsa di Enrica Bonaccorti, il noto avvocato salernitano Gian Ettore Gassani , suo amico di lunga data, ha voluto condividere un ricordo - facebook.com facebook

Cara amica , non é un addio , Resterai nei nostri ricordi bella , sgargiante piena di progetti e di fanciullezza . Ti ho sempre voluto bene , sei un grande esempio per tutte noi donne di spettacolo , tanta classe e gentilezza nessuna volgarità . #enricabonaccorti x.com