Addio al dottor Benini Primo rianimatore in città | Umanità e competenza

È deceduto ieri mattina il medico Giuliano Benini, che per molti anni ha lavorato come primo rianimatore nella città di Ravenna. Aveva 98 anni. La sua carriera si è contraddistinta per l’approccio umanizzato e la competenza clinica, lasciando un segno importante nel settore sanitario locale. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e cittadini.

Lutto nella sanità ravennate. È morto, ieri mattina, all’età di 98 anni, il medico Giuliano Benini. È stato il fondatore della Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Ravenna, che ha diretto fino alla pensione, per poi diventare uno dei perni del Centro Iperbarico di Ravenna, dove ha lavorato fino a una decina di anni fa. "Era un grande professionista– racconta Pasquale Longobardi, direttore sanitario del centro –, che sapeva coniugare umiltà, voglia di imparare, capacità di insegnare e competenza. È arrivato da noi già in pensione, ma continuava a studiare. Quando c’erano pazienti con gravi cancrene o casi difficili, sapeva mettersi al servizio dei giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio al dottor Benini. Primo rianimatore in città: "Umanità e competenza" Articoli correlati “Quando la sanità è competenza e umanità”: il grazie al MoscatiTempo di lettura: 2 minutiUna lettera semplice ma intensa, capace di raccontare molto più di un ringraziamento formale. La lettera di un paziente al San Pio di Benevento: “Professionalità, competenza e umanità che restano nel cuore”Una testimonianza diretta che racconta non solo cure efficaci, ma anche attenzione, empatia e umanità.