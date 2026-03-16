addio a bruna fondatrice de la spirale

Bruna Nocenti, conosciuta a Prato per aver gestito per 25 anni la galleria d’arte La Spirale in via Mazzini, è deceduta. La sua attività ha segnato un punto di riferimento nel panorama culturale locale. La notizia della sua scomparsa si diffonde tra amici, artisti e appassionati che hanno frequentato il suo spazio nel corso degli anni.

Addio a Bruna Nocenti (foto), molto conosciuta a Prato per aver gestito in via Mazzini per 25 anni la galleria d’arte La Spirale. Avrebbe compiuto 86 anni il 1° maggio. Con l’aiuto e il sostegno dei genitori Bruno e Rovenza aveva aperto la galleria nel 1974 e in pochi avrebbero scommesso su di lei, ma ha saputo dimostrare a tutti che aveva grandi capacità e grande determinazione. Ha ospitato pittori celebri, ma ha anche saputo lanciare tanti giovani di talento che sono arrivati da lei da semisconosciuti e che lei li ha valorizzato. Tanti gli artisti pratesi che sono stati ospiti con le loro opere della galleria di Bruna Nocenti. E’ stata... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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