Adani avverte la Juve | Un fallimento se non va in Champions Mercato? Servirebbe un rinforzo con queste caratteristiche

Durante una trasmissione televisiva, Adani ha espresso una forte opinione sulla situazione della Juventus, sottolineando che il club rischierebbe un fallimento se non riuscisse a qualificarsi in Champions League. Nel corso dell'intervento, ha anche commentato il mercato dei bianconeri, affermando che servirebbero rinforzi con determinate caratteristiche. Le sue parole sono state riportate come parte di un'analisi sulla situazione attuale della squadra.

Adani avverte la Juve: «Un fallimento se non va in Champions». Le sue dichiarazioni nel corso della Nuova DS sulla situazione in casa bianconera. Intervenuto a La Nuova DS, Lele Adani ha toccato diversi temi sul campionato e non solo. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO CORSA CHAMPIONS – « Più fallimentare per la Juventus o per la Roma non andare in Champions? Per La Juventus, perché la Roma ha combattuto con una precarietà per tutto il girone d’andata e abbiamo sempre detto che Gasperini l’ha tenuta lì in vita, anzi spesso dentro le quattro, e c’è ancora nella lotta per le quattro. La Juventus ha finito la scorsa stagione con un punto in più rispetto alla Roma, quindi entrandoci, parte dentro, quindi parte favorita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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