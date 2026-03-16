Adamant fonda Xanthos e acquista una bioraffineria

Adamant Group ha annunciato la creazione di Xanthos, una nuova società dedicata ai biocarburanti, e ha completato l’acquisto di una bioraffineria. La società si concentra sulla produzione di biocarburanti e ha ufficialmente avviato le attività di Xanthos, integrando la bioraffineria nel suo portafoglio. L’operazione riguarda anche l’ingresso di nuovi investimenti nel settore delle energie rinnovabili.

ADAMANT Group cresce nel comparto dei biocarburanti. L’azienda ha infatti annunciato l’acquisizione della maggioranza azionaria di una bioraffineria situata in provincia di Milano, rafforzando la propria presenza industriale nei settori dei biocarburanti e della valorizzazione di materie prime rinnovabili, avanzate e circolari. L’operazione vede la partecipazione, in qualità di soci, di SAAR Depositi Portuali, primario operatore portuale con terminal costieri nei porti di Genova e Vado Ligure in grado di offrire una capacità totale di stoccaggio di oltre 350.000 metri cubi, e Medara Trading, società di trading attiva principalmente nel mercato europeo, che focalizza la sua attività su materie prime avanzate, biocarburanti finiti e prodotti correlati ai mercati energetici rinnovabili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Adamant fonda Xanthos e acquista una bioraffineria Articoli correlati Leggi anche: Il depuratore del Milanese che diventa una bioraffineria: così si produce energia dai rifiuti liquidi Adamant, una prova sconcertante. Squadra involuta, sei ko consecutivipower nocera 104 adamant ferrara 78 POWER NOCERA: Donadio 16, Misolic 21, Sipala 5, Soliani 7, Balducci 9, Nonkovic 7, Truglio 16, Guastamacchia 4,...