Achille Lauro incontra i sopravvissuti della strage di Crans-Montana al Niguarda di Milano Bertolaso | Ha saputo portare un po’ di gioia nel cuore dei ragazzi

Achille Lauro ha incontrato i sopravvissuti della strage di Crans-Montana presso l’ospedale Niguarda di Milano. Bertolaso ha commentato che Lauro è riuscito a portare un po’ di gioia nei cuori dei ragazzi. Durante il Festival di Sanremo 2026, Lauro ha eseguito “Perdutamente” in modo molto toccante, regalando un momento che è stato tra i più ricordati della manifestazione.

Uno dei momenti più belli dell’ultimo Festival di Sanremo 2026, è stata l’esibizione commovente di Achille Lauro sulle note della sua “Perdutamente”. Un omaggio, non a caso, per le vittime della strage di Crans-Montana. La canzone è stata intonata dalla mamma di Achille Barosi, una delle vittime della strage di Crans Montana, sulla sua bara. L’artista è stato accompagnato sul palco dell’Ariston dalla soprano Valentina Gargano e un coro di 28 elementi. “Ci tengo a dire una cosa importante – aveva dichiarato l’artista – la musica ha il compito di accompagnarci nella vita, credo che se questa cosa può aver confortato anche solo una persona, per noi è stato un dovere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Achille Lauro incontra i sopravvissuti della strage di Crans-Montana al Niguarda di Milano. Bertolaso: “Ha saputo portare un po’ di gioia nel cuore dei ragazzi” Articoli correlati Achille Lauro al Niguarda per incontrare i feriti di Crans Montana, Bertolaso: “È un ragazzo speciale”Achille Lauro si è recato all’ospedale Niguarda per fare visita ai ragazzi rimasti feriti nel rogo di Crans-Montana. Leggi anche: Achille Lauro al Niguarda: l’abbraccio ai ragazzi feriti di Crans-Montana Una raccolta di contenuti su Achille Lauro Temi più discussi: Achille Lauro a sorpresa allo Stadio Euganeo incontra il Calcio Padova; Achille Lauro incontra gli incoscienti giovani del Calcio Padova; Achille Lauro incontra il Calcio Padova all'Euganeo (in attesa del concerto nel 2027); Achille Lauro, l'incontro a sorpresa nello stadio del concerto sulle note di Incoscienti Giovani: ecco dov'era. Achille Lauro in ospedale realizza il desiderio dei feriti di Crans-Montana. Coinvolto anche Carlo ContiAchille Lauro visita al Niguarda i giovani feriti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, dopo aver dedicato loro la canzone Perdutamente a Sanremo ... corrieredellosport.it Crans-Montana, Achille Lauro incontra i feriti al Niguarda: Ha portato gioia dopo tanta sofferenzaL’assessore al Welfare Bertolaso: Dopo l’esibizione a Sanremo i ragazzi avevano chiesto di poterlo conoscere ... milano.repubblica.it # Achille Lauro ha fatto visita ieri ai feriti nel rogo di capodanno a Crans-Montana ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano. Il cantante, che questa sera si esibirà al Forum di Assago nel primo di due concerti milanesi del tour nei palazzetti, sul palco di Sanre - facebook.com facebook Achille Lauro ha fatto visita ai feriti nel rogo di capodanno a Crans-Montana ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano. Il cantante sul palco di Sanremo aveva anche cantato la sua Perdutamente in omaggio alle vittime della strage. «Dopo la sua esibizione a x.com