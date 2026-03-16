Achille Lauro incontra i sopravvissuti della strage di Crans-Montana al Niguarda di Milano Bertolaso | Ha saputo portare un po’ di gioia nel cuore dei ragazzi

Da ilfattoquotidiano.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Achille Lauro ha incontrato i sopravvissuti della strage di Crans-Montana presso l’ospedale Niguarda di Milano. Bertolaso ha commentato che Lauro è riuscito a portare un po’ di gioia nei cuori dei ragazzi. Durante il Festival di Sanremo 2026, Lauro ha eseguito “Perdutamente” in modo molto toccante, regalando un momento che è stato tra i più ricordati della manifestazione.

Uno dei momenti più belli dell’ultimo Festival di Sanremo 2026, è stata l’esibizione commovente di Achille Lauro sulle note della sua “Perdutamente”. Un omaggio, non a caso, per le vittime della strage di Crans-Montana. La canzone è stata intonata dalla mamma di Achille Barosi, una delle vittime della strage di Crans Montana, sulla sua bara. L’artista è stato accompagnato sul palco dell’Ariston dalla soprano Valentina Gargano e un coro di 28 elementi. “Ci tengo a dire una cosa importante – aveva dichiarato l’artista – la musica ha il compito di accompagnarci nella vita, credo che se questa cosa può aver confortato anche solo una persona, per noi è stato un dovere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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