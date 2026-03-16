Achille Lauro incontra i feriti di Crans-Montana all' Ospedale Niguarda di Milano

Achille Lauro si è recato all'Ospedale Niguarda di Milano per incontrare i feriti di Crans-Montana. L'artista aveva partecipato al Festival di Sanremo, dove aveva reso omaggio ai presenti durante la sua esibizione. L'incontro con i pazienti è avvenuto nei giorni successivi all'evento e ha coinvolto alcune delle persone ricoverate a causa dell’incidente.

Uno dei momenti più toccanti dell'appena trascorso Festival di Sanremo 2026 è stato l'omaggio di Achille Lauro ai giovani coinvolti nel tragico incendio di Capodanno nel locale di Crans-Montana. Sulle note di Perdutamente, accompagnato dalla soprano Valentina Gargano e da un coro di 20 elementi, Achille Lauro aveva così ricordato i sopravvissuti e le vittime del rogo. La decisione di affidare al cantante romano il compito di portare sul palco la commemorazione dell'evento non era stata casuale, come aveva spiegato Carlo Conti in conferenza stampa: «Quando a settembre avevo chiamato Achille Lauro avevamo pensato di fargli cantare Incoscienti Giovani. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Achille Lauro incontra i feriti di Crans-Montana all'Ospedale Niguarda di Milano Articoli correlati Leggi anche: Achille Lauro al Niguarda: l’abbraccio ai ragazzi feriti di Crans-Montana Achille Lauro incontra i sopravvissuti della strage di Crans-Montana al Niguarda di Milano. Bertolaso: “Ha saputo portare un po’ di gioia nel cuore dei ragazzi”Uno dei momenti più belli dell’ultimo Festival di Sanremo 2026, è stata l’esibizione commovente di Achille Lauro sulle note della sua “Perdutamente”. Aggiornamenti e notizie su Achille Lauro Temi più discussi: Achille Lauro a sorpresa allo Stadio Euganeo incontra il Calcio Padova; Achille Lauro incontra gli incoscienti giovani del Calcio Padova; Achille Lauro, l'incontro a sorpresa nello stadio del concerto sulle note di Incoscienti Giovani: ecco dov'era; Achille Lauro incontra il Calcio Padova all'Euganeo (in attesa del concerto nel 2027). Achille Lauro incontra i feriti di Crans-Montana all'Ospedale Niguarda di MilanoDopo aver visto l'omaggio del cantante durante il Festival di Sanremo, quando si è esibito sulle note di Perdutamente, i feriti e i genitori delle vittime hanno chiesto di incontrare Achille Lauro per ... vanityfair.it Achille Lauro visita i ragazzi feriti a Crans Montana, il gesto in ospedale commuove i fanAchille Lauro incontra i feriti del rogo di Capodanno a Crans-Montana Achille Lauro ha incontrato ieri, all’ospedale Niguarda di Milano, i ragazzi fer ... assodigitale.it Achille Lauro dai feriti di Crans-Montana, la visita in ospedale del cantante ai ragazzi ricoverati: «È speciale» - facebook.com facebook Achille Lauro ha fatto visita ai feriti nel rogo di capodanno a Crans-Montana ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano. Il cantante sul palco di Sanremo aveva anche cantato la sua Perdutamente in omaggio alle vittime della strage. «Dopo la sua esibizione a x.com