Achille Lauro si è recato all’ospedale Niguarda per incontrare i giovani ancora ricoverati a seguito del rogo di Crans Montana avvenuto a Capodanno. L’artista ha deciso di fare visita ai sopravvissuti, portando loro il suo sostegno. Bertolaso ha espresso un ringraziamento specificando che Lauro è un ragazzo speciale. La visita ha coinvolto alcuni dei ragazzi rimasti in ospedale.

Achille Lauro ha deciso di andare a visitare i ragazzi ancora ricoverati all’ospedale di Niguarda, coinvolti nel rogo di Crans Montana a Capodanno. Già a Sanremo, il cantante romano aveva dedicato la canzone “ Perdutamente ” alle vittime della tragedia svizzera, che continua da mesi ad infiammare il dibattito pubblico. Si tratta dello stesso brano che uno dei giovani uccisi durante l’incendio, Achille Barosi, amava cantare insieme a sua mamma e le cui note hanno accompagnato il funerale. Il gesto di Lauro non è passato inosservato anche agli occhi della politica, tanto che l’assessore al welfare della Lombardia, Guido Bertolaso, ha tenuto a ringraziarlo per il suo impegno, pubblicando alcune foto dell’incontro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Achille Lauro al Niguarda dai sopravvissuti di Crans Montana. Il grazie di Bertolaso: ragazzo speciale

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