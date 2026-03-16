Acerbo Prc | Difendiamo la Costituzione scritta da Moro

In occasione dell’anniversario della strage di via Fani, Maurizio Acerbo del Partito della Rifondazione Comunista ha dichiarato che si vuole difendere la Costituzione scritta da Moro. Acerbo ha reso omaggio alla memoria di Aldo Moro e degli uomini della sua scorta, sottolineando l'importanza di ricordare quei fatti. La cerimonia si è svolta a Roma, nel rispetto della ricorrenza.

Maurizio Acerbo ROMA – “Nell’anniversario della strage di via Fani rendiamo omaggio alla memoria di Aldo Moro e degli uomini della sua scorta. Lo ricordo come sostenitore nell’Assemblea Costituente del carattere antifascista della Costituzione e autore dell’articolo 10 che sancisce il diritto di asilo per chi nel proprio paese non gode delle libertà democratiche. Come promotore di una politica estera autonoma del nostro paese e il sostegno alle rivendicazioni del popolo palestinese”. Così in una nota Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista. “Come cattolico democratico che perseguì la collaborazione con i socialisti e con i comunisti sulla base del comune riferimento ai principi della Costituzione nata dalla Resistenza. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Acerbo (Prc): “Difendiamo la Costituzione scritta da Moro” Articoli correlati Iran, Acerbo (Prc): “Meloni faccia come Sanchez, no all’uso delle basi”ROMA – “Il governo spagnolo si è impegnato a impedire che le basi statunitensi sul suo territorio possano essere utilizzate per gli attacchi degli... Acerbo (Prc): “Salvini si dimetta, parole su omicidio Rogoredo indegne”ROMA – “Per le ripetute dichiarazioni sull’omicidio di Rogoredo il ministro Salvini dovrebbe dimettersi. Una raccolta di contenuti su Acerbo Prc Difendiamo la Costituzione... A Polistena la festa del tesseramento dei comunisti del Prc | FOTOSono state le parole di Maurizio Acerbo, il segretario nazionale di Rifondazione Comunista a chiudere la Festa del tesseramento del circolo territoriale di Polistena: La Costituzione è stata scritta ... strettoweb.com Prc: Acerbo, 'ricordiamo Tina Costa continuando suo impegno'Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Il 20 marzo di due anni fa, ci lasciava la nostra indimenticabile compagna Tina Costa, partigiana, comunista, internazionalista. La ricordiamo come militante instancabile ... iltempo.it