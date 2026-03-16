Accordo tra Università Mediterranea e Osh del Kirghizistan

L'Università Mediterranea e l'Università di Osh del Kirghizistan hanno firmato un accordo di collaborazione. L'intesa prevede scambi accademici e progetti congiunti tra le due istituzioni. L'accordo mira a rafforzare le relazioni tra la Calabria e il Kirghizistan nel settore universitario. La firma è avvenuta recentemente, segnando un passo importante per entrambe le università coinvolte.

Accordo tra Università Mediterranea e Università di Osh del Kirghizistan: una nuova alleanza strategica per la Calabria. L’Accordo tra Università Mediterranea e Università di Osh del Kirghizistan rappresenta un nuovo passo nella strategia di internazionalizzazione dell’ateneo reggino. A promuoverlo è stata l’europarlamentare Giusi Princi, Presidente della Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con i Paesi dell’Asia Centrale, che ha sostenuto la nascita della partnership dopo la sua recente missione istituzionale nel Paese. Durante la visita, Princi ha incontrato i vertici dell’Università di Osh, uno dei principali poli accademici dell’Asia Centrale, che accoglie circa 50. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Accordo tra Università Mediterranea e Osh del Kirghizistan Articoli correlati Napoleone in Calabria: storia, memoria e difesa al centro del dibattito all’Università Mediterranea.Un’immersione nella prima campagna d’Italia di Napoleone Bonaparte ha animato il pomeriggio di oggi presso l’Atelier dell’Università Mediterranea di... Welfare territoriale, accordo tra l’Unione dei Comuni Valle del Savio e l’università di Urbino ‘Carlo Bo’L’accordo definisce un quadro di cooperazione finalizzato alla promozione di attività di ricerca, formazione, percorsi formativi per studenti,... Una selezione di notizie su Università Mediterranea Temi più discussi: Catanzaro, parte Tree Lab il laboratorio di monitoraggio del verde urbano; Monitoraggio vegetazione: rinnovato l'accordo tra Parco ed Università di Firenze; Dieta mediterranea e vino moderato sono collegati a una riduzione del 33% della mortalità, secondo uno studio spagnolo; Catanzaro presenta il progetto Tree Lab per la gestione degli alberi urbani. Reggio Calabria, accordo tra la Mediterranea e l’Università di Osh del Kirghizistan: nuova partnership strategica voluta da Giusi PrinciDopo l’accordo con la prestigiosa Narxoz University di Almaty, in Kazakistan, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria sottoscriverà una nuova partnership con l’Università di Osh, uno dei più aut ... strettoweb.com Catanzaro lancia il Progetto Tree Lab: siglato un accordo tra Assessorato all’Ambiente, Università Mediterranea ed Istituto AgrarioIl Comune di Catanzaro invita gli organi di informazione alla conferenza stampa di presentazione dell’accordo di collaborazione scientifica tra l’Amministrazione comunale e l’Università degli Studi Me ... catanzaroinforma.it Prende forma all’Università Mediterranea di Reggio Calabria la rassegna cine-Ateneo “Generazioni. Storie che ci attraversano”. Cinque appuntamenti con il cinema. Sala Cineforum Mediterranea – Complesso Torri Ogni mercoledì | ore 19.00 Ingresso lib x.com Prende forma all’Università Mediterranea di Reggio Calabria la rassegna cine-Ateneo “Generazioni. Storie che ci attraversano”. Cinque appuntamenti con il cinema per raccontare relazioni, passaggi di vita e sguardi tra generazioni diverse. Sala Cineforu - facebook.com facebook