Abodi usa il politichese sul premio a Bastoni | Rispetto la decisione ma c’è stata qualche distrazione Che vuol dire?

Il ministro dello sport ha commentato il premio assegnato dalla Regione Lombardia a Bastoni dicendo di rispettare la decisione, ma ha aggiunto che ci sono state alcune distrazioni. La vicenda legata al riconoscimento continua a suscitare interesse e discussioni, mantenendo alta l’attenzione sull’argomento. Nessun dettaglio ulteriore è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle conseguenze di questa dichiarazione.

Abodi usa il politichese sul premio della Regione Lombardia a Bastoni: “Rispetto la decisione ma c’è stata qualche distrazione” Non si mai spenta l’attenzione sul caso Bastoni. Dopo la simulazione, ammessa dallo stesso difensore dell’Inter contro la Juventus, si continua a discutere sull’episodio e sul calcio italiano. Ha fatto molto discutere anche la scelta della Regione Lombardia di premiare il simulatore. Sul tema si è espresso anche Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e per i Giovani, a margine dell’inaugurazione di un parco giochi a Cologno Monzese. Sulla scelta della Regione Lombardia di assegnare a Bastoni il premio Rosa Camuna: “Rispetto la decisione ma c’è stata qualche distrazione” ha detto a Sport Mediaset. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Abodi usa il politichese sul premio a Bastoni: “Rispetto la decisione ma c’è stata qualche distrazione”. Che vuol dire? Articoli correlati Abodi ‘avvisa’ Bastoni: «In Nazionale si va anche per le qualità comportamentali. Rosa Camuna? Secondo me c’è stata una distrazione»di Redazione JuventusNews24Abodi apprezza il fatto che Bastoni ha ammesso l’errore, ma ha anche ricordato che a certi livelli alcuni comportamenti... Abodi incredulo sul caso Kalulu: «La scelta della FIGC? Rispetto la decisione, ma non la comprendo»Vicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer.