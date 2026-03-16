Abodi dice la sua sul caso Bastoni | Si viene convocati in Nazionale anche per le qualità comportamentali e lui ha avuto la lucidità di ammettere di aver sbagliato!

Il ministro per lo Sport ha commentato il caso Bastoni, affermando che la convocazione in Nazionale si basa anche sulle qualità comportamentali del giocatore. Ha sottolineato come Bastoni abbia riconosciuto di aver commesso un errore, evidenziando la sua lucidità nel farlo. La vicenda ha attirato l’attenzione delle istituzioni sportive italiane, coinvolgendo anche i vertici del settore.

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