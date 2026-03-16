Il ministro dello sport ha commentato le recenti dichiarazioni del giocatore, sottolineando che in Nazionale si valuta anche il comportamento oltre alle capacità tecniche. Ha apprezzato l’ammissione dell’errore, ma ha ricordato che a livelli così elevati alcuni atteggiamenti non sono tollerati. La questione riguarda anche la questione della Rosa Camuna, che secondo lui avrebbe potuto essere gestita con maggiore attenzione.

Abodi apprezza il fatto che Bastoni ha ammesso l’errore, ma ha anche ricordato che a certi livelli alcuni comportamenti non sono accettabili. Il dibattito attorno al caso Bastoni non accenna a spegnersi, coinvolgendo i massimi vertici delle istituzioni sportive italiane. Sulla questione è intervenuto direttamente il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine dell’inaugurazione di un nuovo playground a Cologno Monzese. Il Ministro ha voluto analizzare la situazione del difensore nerazzurro con un approccio che va oltre il semplice dato agonistico, ponendo l’accento sull’etica che deve contraddistinguere chi indossa la maglia azzurra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Abodi ‘avvisa’ Bastoni: «In Nazionale si va anche per le qualità comportamentali. Rosa Camuna? Secondo me c’è stata una distrazione»

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