Durante la trasmissione Domenica In, Mammuccari ha rivolto due domande a Peppe Iodice prima di chiedergli di andarsene, mentre il suo film rimarrà al cinema solo due giorni. La conduttrice, invece, ha commentato di sentire le orecchie fischiare, lasciando intendere un certo disagio. Non è chiaro se si trattasse di un'operazione pianificata o di un improvviso siparietto.

Se fosse “un’operazione di disturbo” stabilita con gli autori o un (lungo) siparietto improvvisato non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che la resa è stata a tratti imbarazzante: stiamo parlando di come Teo Mammucar i ha accolto Peppe Iodice a Domenica In. Il comico e conduttore era in studio per presentare a Mara Venier e al pubblico “ Mi batte il corazon “, il suo film in uscita il 19 marzo. “Abbiamo ospiti più importanti, tre minuti caccialo via. No io ho visto il film, imbarazzante, uno non fa ridere, due abbiamo altri ospiti, tre caccialo via”, le parole di Mammuccari, mentre Iodice era seduto di fronte a Venier. Giudizio sul film peraltro a casaccio, perché Mammuccari spiega di non averlo visto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo ospiti più importanti, due domande e mandalo via. Il suo film al cinema lo tengono due giorni”: Mammuccari imbarazza Peppe Iodice a Domenica In. Venier: “Mi fischiano le orecchie”

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Mi Batte il Corazón… ancora più forte al cinema! In occasione dell’uscita del film, Peppe Iodice arriva in sala per incontrarvi! UCI Cinemas Casoria – 21 marzo, ore 18:00 UCI Cinemas Cinépolis Marcianise – 22 marzo, ore 20:00 ucicinemas.it/fil x.com