A Torre Boldone c’è l’oreficeria Mori la bottega dei ricordi preziosi

Da ecodibergamo.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torre Boldone si trova l’oreficeria Mori, una bottega specializzata in ricordi preziosi. Cinzia e Giuliano Mori gestiscono l’attività, dedicandosi a un mestiere che richiede attenzione ai dettagli e un rapporto diretto con i clienti. La bottega offre servizi di riparazione, creazione e vendita di gioielli, mantenendo in vita un mestiere artigianale che si tramanda da generazioni.

Articolo. Cinzia e Giuliano Mori portano avanti un mestiere fatto di precisione, empatia e gioielli che attraversano le generazioni L’oreficeria Mori è un’istituzione a Torre Boldone, e ha vissuto più di sessant’anni di storia. È un «negozio classico» – così lo definisce Cinzia Mori, comproprietaria insieme al padre, Giuliano Mori – diverso dalle complesse logiche della grande distribuzione. Un negozio incastonato tra altri negozi di quartiere, con un’insegna che scintilla sotto questo timido sole di quasi primavera, a pochi passi dalla Casa Comunale di Torre Boldone. « L’attività è stata aperta nel 1965 dai miei nonni, mentre dal 1971,... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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