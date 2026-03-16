A Telese Terme è stato creato “Spazio Libero”, un podcast dedicato ai giovani della Generazione Alpha. L’obiettivo è offrire ai ragazzi e alle ragazze un luogo dove poter condividere le proprie opinioni, confrontarsi e partecipare attivamente. Il progetto si rivolge principalmente agli adolescenti, che trovano in questa iniziativa un’opportunità di espressione autentica e senza filtri.

Tempo di lettura: 2 minuti Dare voce alle adolescenti e agli adolescenti e offrire loro uno spazio autentico di espressione, confronto e partecipazione. Con questo obiettivo prende ufficialmente il via “Spazio Libero”, il progetto promosso dalla Cooperativa Sociale Social Lab76, rivolto a ragazze e ragazzi tra i 12 e i 19 anni del territorio. L’iniziativa nasce dall’idea di trasformare le nuove tecnologie in uno strumento di inclusione sociale e partecipazione, offrendo ai giovani e alle giovani un luogo in cui raccontare la propria visione del mondo e confrontarsi su temi che riguardano la loro generazione. Il progetto coinvolgerà 15 adolescenti in un percorso della durata di 12 mesi che porterà alla realizzazione di un podcast ideato e condotto direttamente dalle e dai partecipanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A Telese Terme nasce “Spazio Libero”: il podcast che dà voce alla Generazione Alpha

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