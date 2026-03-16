Le bucket bags si confermano tra gli accessori più amati della primavera 2026, conquistando le passerelle con design innovativi. I designer hanno scelto di puntare su materiali, colori e dettagli mai visti prima, rendendo questa borsa a secchiello un vero e proprio must-have stagionale. La loro versatilità e originalità attirano l’attenzione di appassionati e fashioniste. La tendenza si fa notare tra le proposte più eccentriche e divertenti della stagione.

Che la bucket bag sia uno dei modelli più gettonati quando arriva la bella stagione è cosa nota. Ma che i designer rendano protagonista la borsa a secchiello primavera 2026 con materiali, colori e dettagli inediti fino a trasformarla in una vera it bag è una novità. Dando un’occhiata alle nuove collezioni, infatti, salta subito all’occhio quanto queste borse dalla forma a cilindro sappiano diventare altro. Ovvero modelli interessanti e capaci di catturare l’attenzione con accostamenti di colore d’impatto, decorazioni flamboyant e una costruzione che punta su lavorazioni sapienti. Che si tratti di intrecci, trafori, applicazioni o plissettature non cambia il diktat di incantare l’occhio. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - A sorpresa, le bucket bags si rivelano gli accessori più eccentrici e divertenti della stagione primaverile

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