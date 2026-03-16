A Seriate si canta e si balla sulle note dei successi di Jovanotti i Pooh ed Eros Ramazzotti

Mercoledì 25 marzo alle 21, al Cineteatro Gavazzeni di Seriate, si svolge una serata dedicata alla musica con esibizioni di artisti che interpretano i successi di Jovanotti, Pooh ed Eros Ramazzotti. Durante l’evento, vengono riproposti brani di questi cantanti, coinvolgendo il pubblico in un momento di musica e danza. L’appuntamento è aperto a chi desidera ascoltare e cantare i grandi classici italiani.

Serata speciale a Seriate. Mercoledì 25 marzo alle 21 al Cineteatro Gavazzeni di Seriate si canta e si balla sulle note dei più grandi successi della musica italiana spaziando fra le hit di Jovanotti, Vinicio Capossela, Alan Sorrenti, Colapesce-Dimartino, i Pooh, Eros Ramazzotti, i Lunapop, The Kolors e tanti altri artisti. L’evento, all’insegna della musica e del divertimento, vedrà protagonisti Adrenalina & Le divine muse. Sul palco si esibiranno Massimo Numa (voce – basso), Fabrizio Zambuto (voce – chitarra), Alessandro Fe (voce – tastiere), Pietro Carrara (voce – batteria), Elisa Mariani, Barbara Stella Pellicioli e Daniela Passera (coro), dando vita a uno show fatto di spensieratezza con la musica leggera italiana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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