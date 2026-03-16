A scuola per InFormare | l’Arma incontra gli studenti per parlare dei rischi legati all’uso di droghe

L’Arma dei carabinieri ha organizzato incontri con gli studenti nelle scuole per parlare dei rischi legati all’uso di droghe. Durante queste iniziative, i militari hanno illustrato i pericoli con un approccio diretto, coinvolgendo i giovani in discussioni e spiegando le conseguenze di comportamenti a rischio. L’obiettivo è informare e sensibilizzare gli studenti su queste tematiche.

Promossa dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, l’incontro reggino si è tenuto all’Istituto Panella–Vallauri e ha coinvolto i ragazzi in un confronto su consapevolezza, prevenzione e legalità L’Arma dei carabinieri rafforza il suo ruolo nella prevenzione e nella sensibilizzazione dei giovani, puntando su iniziative formative e informative. ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Drone per il video di Occhiuto nell'aeroporto di Reggio Calabria, M5S: "Zona rossa aerea, era autorizzato?" Rete criminale in azione, i farmaci oncologici rubati a Melito Porto Salvo finivano in Lombardia: i nomi degli arrestati 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati La polizia incontra gli studenti del Principe Umberto: focus su droghe e rischi del fentanylSulla scorta di quanto registrato negli Stati Uniti sono stati illustrati i rischi devastanti per la salute connessi al consumo delle sostanze... La piazza diventa aula di legalità: l’Arma dei carabinieri incontra gli studenti di MelicuccoUna lezione speciale di legalità e cittadinanza attiva ha animato la piazza principale di Melicucco, trasformata per un giorno in uno spazio di... Intrappolati dall'algoritmo di Tik Tok: Patti Chiari | RSI Info Contenuti e approfondimenti su A scuola per InFormare l'Arma incontra... Discussioni sull' argomento Giornata mondiale del rene: la Asl fa informazione e prevenzione nelle scuole; Torna il Latino alle Medie: con insegnanti qualificati e orientato allo studio delle radici linguistiche. I suggerimenti del Ministero; Didacta Italia 2026 chiude con una edizione da record; Caso di scabbia in una scuola media: scatta la profilassi. Scuola, educazione sessuale e affettiva vietata fino alle medie: cosa dice l’emendamento della LegaUn emendamento della Lega al ddl Valditara sul consenso informato obbligatorio vieta l’educazione alla sessualità non solo alla scuola primaria ma anche alle scuole medie, fino ai 14 anni insomma. Per ... fanpage.it Faccia a faccia riservato con Paramonov senza informare Farnesina e premier #Italia - facebook.com facebook Ora ad Montagnana (PD) per informare la Cittadinanza su Riforma della Giustizia, importanza del Referendum del 22 e 23 Marzo e perché è fondamentale andare a votare e votare SÌ ! Per un voto consapevole, informato e chiaro. Grazie a tutti gli organizzatori x.com