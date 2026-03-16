a origgio un nuovo md e un mini centro commerciale

A Origgio è in fase di sviluppo un nuovo punto vendita Md e un mini centro commerciale che sorgeranno tra via Sampietro e via Celeste Milani. L’area sarà interessata dalla realizzazione di quattro nuovi negozi, tra cui appunto il supermercato Md. La costruzione di queste strutture è in corso e si prevede che siano completate nei prossimi mesi.

E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un approccio che sposta l’attenzione. Ha detto Jim Rohn, imprenditore e speaker statunitense di fama mondiale: “una persona che ha. È stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia. Grande gesto di Achille Lauro che ha fatto visita ai ragazzi sopravvissuti alla tragedia di. Il complice lo ha lasciato a piedi, il rapinatore ha tentato di proseguire la fuga. La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 52 anni, con. Si sono concluse le iscrizioni online per l’anno scolastico 20262027, e la Lombardia conferma il suo. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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