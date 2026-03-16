A Modena, il centro storico si presenta questa sera avvolto da una foschia che richiama Londra, creando un’atmosfera insolita e suggestiva. La giornata del 16 marzo 2026 si conclude con un cielo coperto e una coltre di nebbia meno fitta rispetto al passato, che contribuisce a dare alla città un aspetto misterioso. La scena si svolge in una serata tranquilla, con poche persone in giro.

Modena, 16 marzo 2026 – La nebbia non è più quella di una volta, ma verso sera il centro storico, con l’aiuto di quel po’ di foschia rimasta, potrebbe anche sembrare Londra. Elementare, Modena. Proprio qui, infatti, nella centralissima via Farini, a due passi dall’accademia militare, nei locali della Galleria antiquaria Cantore, avrà luogo il meeting nazionale dell’associazione “Uno studio in Holmes”, il principale club italiano che raccoglie i massimi esperti e appassionati di Sherlock Holmes, il celebre detective nato dalla penna di sir Arthur Conan Doyle. L’associazionee l’iniziativa. Un’associazione ufficialmente riconosciuta dalla Sherlock Holmes Society di Londra, il massimo grado per gli appassionati del detective britannico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Modena è “elementare, Watson”: segreti e bugie su Sherlock Holmes

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Il mito di Sherlock Holmes. Il raduno dei massimi esperti. Con la sfida a colpi di deduzioniIl 20 e 21 marzo alla Galleria Cantore di via Farini, il meeting dell’associazione nazionale. Prevista anche una gara letteraria sulle avventure del detective più celebre della storia. ilrestodelcarlino.it