A Livigno per un pieno si risparmia dai 35 ai 49 euro Ma bisogna arrivarci

A Livigno, i residenti e i visitatori possono risparmiare tra i 35 e i 49 euro per ogni pieno di carburante rispetto ad altre zone, grazie a un sistema di tassazione particolare. Tuttavia, per approfittarne bisogna arrivarci, considerando anche i costi di viaggio e i percorsi necessari. Attualmente, il prezzo del diesel supera i 2 euro al litro, una cifra molto più alta rispetto a quella di altre località.

Livigno (Sondrio) – Livigno, dove il pieno di carburante non fa tremare gli utenti. Con il diesel sopra quota 2 euro al litro (prima la si trovava anche a 1.75 euro al litro) e la benzina salita a quota 1.85 (prima la si trovava anche a 1.70 al litro), Livigno resta la mecca del pieno. Nella località alpina, fuori dall’area doganale, non si pagano alcune imposte tra le quali l’Iva e le accise sui carburanti. Qui il prezzo del diesel e quello della benzina sono molto più bassi e sullo stesso piano: nel Piccolo Tibet valtellinese un litro di gasolio o un litro di benzina costano 1.34 euro (nella giornata di sabato 14 marzo). Per un pieno si risparmiano dai 35 ai 49 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Livigno per un pieno si risparmia dai 35 ai 49 euro. Ma bisogna arrivarci... Articoli correlati Leggi anche: Cortina è pronta, ma bisogna arrivarci Google One AI Pro: prezzo crolla a 49,99 euro per 2TB e Gemini AdvancedGoogle One AI Pro diventa improvvisamente l’abbonamento più competitivo nel panorama dell’intelligenza artificiale generativa. Altri aggiornamenti su A Livigno per un pieno si risparmia dai... Temi più discussi: A Livigno per un pieno si risparmia dai 35 ai 49 euro. Ma bisogna arrivarci...; Carburanti, Livigno in controtendenza: il gasolio costa meno della verde; Prezzi carburante alle stelle, San Marino e Livigno presi d’assalto; Gasolio a 1,29 euro al litro: perché a Livigno il carburante costa così poco rispetto al resto d’Italia. A Livigno per un pieno si risparmia dai 35 ai 49 euro. Ma bisogna arrivarci...Livigno (Sondrio) – Livigno, dove il pieno di carburante non fa tremare gli utenti. Con il diesel sopra quota 2 euro al litro (prima la si trovava anche a 1.75 euro al litro) e la benzina salita a ... ilgiorno.it Il carburante a Livigno costa meno: ecco perchéScopri come lo status fiscale speciale di Livigno riduce i costi del carburante, offrendo un'opportunità unica di risparmio. newsmondo.it Livigno is magic facebook SEMPRE E SOLO MAURIZIO BORMOLINIIIIIII Il trentaduenne di Livigno conquista per il secondo anno consecutivo sia la Coppa del Mondo generale sia quella di slalom gigante parallelo di snowboard Il verdetto è arrivato al termine della dodices x.com