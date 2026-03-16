A gennaio debito pubblico in crescita

Da ildenaro.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A gennaio, i dati della Banca d’Italia mostrano che il debito pubblico delle amministrazioni pubbliche è cresciuto di 16,8 miliardi rispetto a dicembre, raggiungendo un totale di 3 miliardi. La variazione si riferisce esclusivamente alle cifre ufficiali fornite dalla banca centrale e riguarda l’insieme delle finanze pubbliche italiane. Nessun altro dettaglio o interpretazione viene fornita in questa comunicazione.

ROMA (ITALPRESS) – A gennaio, secondo i dati della Banca d’Italia, il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 16,8 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.112,3 miliardi. L’incremento riflette la crescita delle disponibilità liquide del Tesoro (9,5 miliardi, a 61,9) e il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (8 miliardi), mentre l’effetto degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione dei tassi di cambio ha operato in senso opposto (0,8 miliardi). Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, l’aumento del debito è imputabile a quello delle amministrazioni centrali (16,6 miliardi) e a quello delle amministrazioni locali (0,2 miliardi). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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