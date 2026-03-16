A Collecchio nasce la squadra di bocce paralimpica

A Collecchio si forma una nuova squadra di bocce paralimpica, un gruppo che si dedicherà a questa disciplina sportiva. Nel gioco, il termine “accostare” indica l’atto di avvicinarsi il più possibile al pallino, l’elemento centrale del gioco. La squadra sarà composta da atleti che praticano questa attività con l’obiettivo di competere a livello paralimpico.

Presentato il progetto “Accostare” realizzato da Pedemontana Sociale in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Bocciofila “Il Cervo” e l’NPIA Distretto Sud Est dell’Ausl Nel gioco delle bocce il termine “accostare” significa avvicinarsi il più possibile al pallino, l’elemento centrale attorno al quale ruota la partita. Ma a Collecchio diventa sinonimo di inclusione, perché “Accostare” è il nome del progetto per avvicinare i ragazzi e le ragazze minorenni con disabilità a questa disciplina. Un progetto realizzato da Azienda Pedemontana Sociale in collaborazione con il Comune di Collecchio, la Neuropsichiatria per l’Infanzia e... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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