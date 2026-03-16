A Castelfiorentino Donne al voto mostra fotografica e documentaria

A Castelfiorentino è aperta una mostra fotografica e documentaria intitolata “Donne al voto”. L’esposizione raccoglie immagini e materiali relativi a diverse figure femminili, tra cui Floriana Garosi, Damiris Corsoni, le sorelle Vannucchi, Amina Perelli, Alina Giomi e Lina Maggiorelli. L’evento si concentra su ritratti e documenti che raccontano la presenza delle donne nel contesto storico e sociale locale.

Da Floriana Garosi a Damiris Corsoni. Dalle sorelle Vannucchi (Marisa e Nida) ad Amina Perelli. Da Alina Giomi a Lina Maggiorelli. E poi Liliana Filidei, Lea Arzilli, Maria Brogi, Varisa Volterrani. Sono le donne di Castelfiorentino, che parteciparono al movimento di liberazione e alla rinascita democratica nel secondo dopoguerra. Tante piccole “storie” al femminile, molte delle quali rimaste “in ombra” se non addirittura ignorate per quasi ottant’anni, a cui rende omaggio una mostra fotografica e documentaria allestita nello spazio eventi dell’Associazione “Il Progresso” a partire da sabato 14 marzo (ore 10.30-12.30). L’iniziativa, che è... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Udine: “Donne di Donne”, la mostra fotografica che celebra lo sguardo femminile e i suoi molteplici volti.Udine è la cornice di “Donne di Donne”, una mostra fotografica inaugurata presso la Galleria FARè che celebra lo sguardo femminile attraverso le... L’autodromo per le donne: giri di pista, dibattiti e mostra fotografica. L’8 marzo del circuitoImola, 12 febbraio 2026 – Una giornata in pista per abbattere stereotipi e accelerare sull’autodeterminazione femminile. Contenuti utili per approfondire A Castelfiorentino Donne al voto mostra... Discussioni sull' argomento A Castelfiorentino gli 80 anni delle donne al voto: in mostra foto e documenti; A Castelfiorentino gli 80 anni delle donne al voto: in mostra foto e documenti; MET - News dalle Pubbliche Amministrazioni della Città Metropolitana di Firenze; In scena le donne di Julia May Jonas. A Castelfiorentino gli 80 anni delle donne al voto: in mostra foto e documentiDa Floriana Garosi a Damiris Corsoni. Dalle sorelle Vannucchi (Marisa e Nida) ad Amina Perelli. Da Alina Giomi a Lina Maggiorelli. E poi Liliana Filidei, ... gonews.it EVENTi La newsletter settimanale dell' Ufficio Informazioni Turistiche Castelfiorentino Ufficio Informazioni Turistiche Castelfiorentinocon gli eventi in programma da Venerdí 13 Marzo a Giovedì 19 Marzo 2026. #eventi #turismo - facebook.com facebook #dalterritorio #teatro Comune di #Castelfiorentino sabato 14 marzo, alle ore 21, il TeatroCastello ospita sul suo palco "Unità di crisi” della compagnia SpiAttori. Maggiori info: tinyurl.com/4b2232sj x.com